Meteo forti temporali e grandine nel fine settimana | allerta gialla in varie Regioni Quando torna l' afa e il caldo africano

Ancora maltempo sull'Italia nel primo fine settimana di agosto 2025. Sabato 2 rovesci su gran parte del Nord con fenomeni che localmente saranno intensi e accompagnati da grandine. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Meteo, forti temporali e grandine nel fine settimana: allerta gialla in varie Regioni. Quando torna l'afa e il caldo africano

In questa notizia si parla di: grandine - fine - settimana - meteo

Pioggia e grandine in questa zona d’Italia fino a fine maggio: non c’è pace - Mese di maggio all’insegna del maltempo che non lascia tregua, ecco le regioni d’Italia che saranno colpite da violenti rovesci e non solo Si prosegue in quella che fino a questo momento è stata una stagione primaverile piuttosto atipica, dove sole e temperature piuttosto calde hanno fatto capolino soltanto di quando in quando.

Fine del grande caldo e previsioni meteo weekend con grandine e forti temporali, dove sono attesi nubifragi - Il grande caldo è destinato a finire: stando alle previsioni meteo del weekend, sono in arrivo temporali e grandine.

Meteo, tonfo termico da Nord a Sud: temperature giù anche di 15° C. Fine settimana tra allerta temporali e grandine, pochi bollini caldo - Tregua dal caldo e dall'afa. La saccatura atlantica si muoverà verso l'Italia nell'arco del weekend dal 26 al 27 luglio 2025.

Meteo, tonfo termico da Nord a Sud: temperature giù anche di 15° C. Fine settimana tra allerta temporali e grandine, pochi bollini caldo Vai su Facebook

Rischio grandine e temporali nel week end. La mappa interattiva dell’Aeronautica Militare per il meteo nel fine settimana: https://startupitalia.eu/lifestyle/grandine-week-end-mappa-interattiva/… Vai su X

Meteo: Temporali e grandine in arrivo nel Fine Settimana, le zone colpite; Temporali sul weekend, poi tornano l'estate e il caldo (ma senza estremi); Meteo, temporali (con possibilità di grandine) in arrivo in Trentino: le previsioni.

Meteo, forti temporali e grandine nel fine settimana: allerta gialla in varie Regioni. Quando torna l'afa e il caldo africano - Sabato 2 rovesci su gran parte del Nord con fenomeni che localmente saranno intensi e accompagnati da grandine tra ... Si legge su leggo.it

Previsioni meteo, weekend con grandine e temporali, poi si avvicina il caldo africano - Dopo questa fase di temporali forti, il meteo ci riserverà un’altra sorpresa di opposto carattere: da lunedì il sole tornerà prevalente su tutta l’Italia salvo residui ultimi scrosci al Sud e sul ... Segnala repubblica.it