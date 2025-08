Agosto è iniziato con un piglio decisamente instabile soprattutto al Nord dove si manifestano piogge forti, temporali e locali grandinate: le cause vanno attribuite a fronti in avanzata da ovest che comprometteranno, anche su alcune regioni centrali, il meteo di questo week-end. Attenzione a dar per spacciata l'estate, è ancora troppo presto e l' anticiclone africano ha intenzione di ritornare sulla scena italiana. Un'estate piacevole. Prima del ritorno di quello che gli esperti chiamano anche con l'espressione di "cammello" o "Gobbo di Algeri" per indicare la natura desertica (del Sahara) di questo anticiclone, sull'Italia vivremo ancora per alcuni giorni un clima d'altri tempi con la presenza dell' anticiclone delle Azzorre che soprattutto da lunedì 4 agosto riporterà piena stabilità anche sulle regioni settentrionali con cieli sereni, temperature anche leggermente inferiori a quelle del periodo e senz'altro piacevoli, sia di giorno che di notte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meteo, ecco quando tornerà il caldo