Mercato Napoli il calciatore vuole solo gli azzurri | la notizia è sorprendente

Il calciomercato del Napoli è pronto ad una svolta importante, con il calciatore che ora spinge per chiudere quanto prima l’affare Il Napoli continua a monitorare diversi profili interessanti per rafforzare la rosa nella stagione dietro l’angolo, con l’intento di difendere a tutti i costi lo scudetto appena conquistato. I campioni d’Italia sono pronti ad incantare i propri tifosi anche durante quest’annata. Il calciomercato degli azzurri, per ora, si è mostrato molto movimentato e sicuramente non finirĂ oggi. Sulla lista della societĂ ci sono diversi talenti, alcuni dei quali vogliosi di vestire la maglia azzurra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, il calciatore vuole solo gli azzurri: la notizia è sorprendente

Napoli, è fatta per l’ennesimo acquisto. Fabrizio Romano: “Sarà un loro nuovo calciatore” - Colpo tra i pali per il Napoli. Dopo settimane di trattative e sondaggi, il club partenopeo ha chiuso l’accordo per Vanja Milinkovi?-Savi?, portiere del Torino e della nazionale serba.

Parma-Napoli, infortunio durante il match: non ce la fa il calciatore - Serie A, Parma Napoli in corso: infortunio per il giocatore in campo al Tardini e sostituzione forzata.

Caprile verso la panchina a Napoli perché è un calciatore del Napoli che (Tuttosport) - Elia Caprile, attualmente al Cagliari dallo scorso gennaio, è ancora di proprietà del Napoli, dove potrebbe tornare a fine stagione.

Dan Ndoye al Nottingham, il Napoli torna su Zhegrova del Lille Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, il calciatore resta in uscita dal Lille e dovrebbe partire in questa sessione di mercato ? I primi contatti ci sono stati già a maggio, gli azzurri però

Inseguito a lungo nel mercato di gennaio, ora il suo nome torna di moda per il Napoli! Gli azzurri preparano un nuovo assalto ad Adeyemi, il Napoli studia un'offerta intorno ai 40 milioni di euro. Dopo che il colpo Ndoye è sfumato in direzione Nottingham Fores

Napoli su Kjaergaard, gli azzurri ci provano per il giocatore danese - Il giocatore danese a distanza di due anni torna ad essere un possibile obiettivo di mercato del club azzurro alla ricerca di un centrocampista ... Scrive msn.com

Manna può portare al Napoli un calciatore che già voleva alla Juventus - Il Napoli lavora per chiudere le prossime operazioni di mercato prima di pensare eventualmente ad alcune cessioni per poi valutare altri possibili innesti nella rosa da mettera a disposizione di miste ... Lo riporta msn.com