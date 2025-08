Mercato immobiliare | settimana negativa con dazi risultati e Fed

Si chiude una settimana negativa per i titoli del comparto immobiliare, quotati a Piazza Affari e in Europa, con l’attenzione degli investitori che si è concentrata, oltre alla stagione delle trimestrali, entrata ormai nel vivo e, alla questione dazi, anche sulle banche centrali, in particolare, la Federal Reserve e la Bank of Japan che hanno lasciato invariati i rispettivi tassi di interesse. Fed cautamente attendista. In linea con le previsioni, il FOMC ha mantenuto invariato il tasso di riferimento al 4,25-4,50%. La conferenza stampa ha confermato la linea di continuità già tracciata in precedenza, con Washington che ritiene di essere ben posizionata per rispondere all’evoluzione dell’economia nei prossimi mesi, valutando progressivamente i dati in arrivo, spiega Eric Winograd, US Economist di AllianceBernstein. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Mercato immobiliare: settimana negativa con dazi, risultati e Fed

In questa notizia si parla di: immobiliare - settimana - negativa - dazi

Mercati: settimana debole per l’immobiliare con banche centrali e dazi - Si chiude una settimana contrastata per i titoli del comparto immobiliare quotati a Piazza Affari e, in Europa, dopo che si sono espresse alcune banche centrali.

Immobiliare: settimana negativa in Borsa. Focus sulle trimestrali - Quella che si è appena conclusa è stata una settimana debole per il settore immobiliare in Borsa, in controtendenza rispetto ai rialzi generalizzati dei maggiori indici globali.

Immobiliare: settimana negativa su incertezza Trump e banche centrali - Quella che si è appena conclusa è stata una settimana negativa per il settore immobiliare in Borsa, complice anche l’ultima seduta dove i mercati in generale hanno sofferto il nuovo affondo di Donald Trump sui dazi, in quanto il presidente statunitense ha minacciato tariffe del 50% sull’UE a partire da giugno.

I DAZI DI TRUMP CI COSTERANNO CARISSIMO. E MELONI E SALVINI FANNO FINTA DI NULLA. Mentre Giorgia Meloni e Matteo Salvini continuano a sbandierare i loro ottimi rapporti con Donald Trump, le imprese italiane – soprattutto del Nord – iniziano Vai su Facebook

Mercato immobiliare: settimana negativa con dazi, risultati e Fed; Mercati: settimana contrastata per l’immobiliare tra banche centrali e dazi; Commento alle Borse settimana 19 23 maggio 2025.

Immobiliare debole in Borsa dopo il nulla di fatto della BCE - L’andamento del comparto in Italia e nel resto d’Europa letto alla luce dei dati macro usciti nella settimana e delle decisioni di Francoforte ... quifinanza.it scrive

Immobiliare: settimana negativa in Borsa con sentiment intaccato da indagini - Riflettori su quello che è successo durante l’ultima settimana nel comparto immobiliare, partendo dalle aziende quotate a Piazza Affari e dai dati di settore ... Lo riporta quifinanza.it