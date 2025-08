Mensa del polo scolastico Carducci, dopo diversi mesi di lavori bloccati il Comune di Cesena ha assunto il provvedimento di risoluzione contrattuale per mancato rispetto dei termini e grave inadempimento imputabile all’appaltatore. Il contratto prevede un importo fissato di 744.105,44 euro relato all’affidamento di lavori di demolizione e ricostruzione e di mensa e relativi servizi al complesso scolastico ’Carducci’, sottoscritto con la ditta Proxima Energia societĂ a responsabilitĂ limitata. on sede a Silvi (Te). I lavori, finanziati dal Pnrr per 840mila euro, sono fermi da mesi". L’ultima critica era ai lavori bloccati era provenuta Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mensa Carducci, risolto il contratto: "Grave inadempienza dell’impresa"