Mens Sana carica Caliani | Ce la giocheremo Virtus Evangelisti | Fiduciosi per la stagione

La Note di Siena Mens Sana esordirĂ il prossimo 28 settembre al PalaEstra contro Spezia. Nell’ambiente biancoverde c’è molta curiositĂ ed attesa per l’inizio di una stagione che alla vigilia regala buone sensazioni. A fare il punto della situazione sul calendario il direttore generale Riccardo Caliani (nella foto). "Siamo contenti di cominciare la stagione in casa davanti al nostro pubblico che per noi è un grande valore aggiunto come noto. Dovremo però farlo contro un squadra molto forte perchĂ© guardando il roster di Spezia è forse una delle piĂą attrezzare del girone. Spezia infatti giĂ da diversi anni fa investimenti importante quest’anno è partita da conferme di qualitĂ come quella di Ramirez ha aggiunto elementi di qualitĂ creando un giusto mix tra giocatori giovani di talento e cestiti che provengono dalla categoria superiore e che potrebbero avere un impatto in B Interregionale ". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mens Sana, carica Caliani: "Ce la giocheremo". Virtus, Evangelisti: "Fiduciosi per la stagione"

In questa notizia si parla di: stagione - mens - sana - caliani

Mens Sana: in cerca del nuovo allenatore per la stagione 2025/26 - Ci vorrà ancora un po’ per conoscere il nome del nuovo allenatore della Mens Sana, ovvero colui che dovrà raccogliere la scomoda eredità di Paolo Betti che dopo due eccellenti stagioni ha preferito fare un passo indietro.

Mens Sana: alla ricerca del nuovo tecnico per la stagione 25/26 - Ancora nessuna novitĂ in casa Mens Sana con la societĂ che prosegue nella ricerca del tecnico che prenderĂ il posto di coach Paolo Betti sulla panchina della Note di Siena per la stagione 25/26.

Basket Serie B Interregionale. La Mens Sana ufficializza la conferma di Andrea Belli: "Nella prossima stagione può essere molto importante» - La Mens Sana Basketball ieri ha comunicato un’altra conferma per la stagione 25/26. Si tratta di Andrea Belli (nella foto) che anche il prossimo anno indosserà la maglia numero 3 della Note di Siena "Di Belli conosciamo bene le qualità , tecniche e fisiche - dichiara il direttore generale Riccardo Caliani - così come la sua ferma volontà di incidere nelle squadre dove gioca.

Al via la nuova stagione della Mens Sana Basketball! Presentato oggi il nuovo coach Federico Vecchi nella splendida sede di ChiantiBanca in via di CittĂ . Presenti il presidente Frati, il DG Caliani e i vertici di ChiantiBanca. Coach Vecchi ha parlato Vai su Facebook

Mens Sana, prosegue in biancoverde un protagonista della scorsa stagione; Note di Siena Mens Sana, Caliani: “L’allenatore? Lo annunceremo o la prossima settimana o nei primi giorni di giugno”; Un'altra gradita conferma in casa Mens Sana: ecco chi prosegue in biancoverde.

Mens Sana Basketball, arrivano le conferme di Alessandro Pucci e Andrea Belli - La Mens Sana Basketball è lieta di annunciare due importanti conferme per la stagione 2025/2026: quella di Alessandro Pucci e quella di Andrea Belli, che vestiranno ancora la maglia della Note di Sien ... radiosienatv.it scrive

La Mens Sana e Neri avanti insieme: "Sono carico e lavoro per recuperare" - Questa è la speranza di Matteo Neri (nella foto) che anche il prossimo anno vestirà la maglia numero 24 della Mens Sana. Da lanazione.it