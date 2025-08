meloni videomessaggio ai giovani per il giubileo

Milano, 2 ago. (askanews) - "In questi giorni Roma è letteralmente invasa da centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze che provengono da tutto il mondo per partecipare al Giubileo dei Giovani". Inizia così il videomessaggio della premier Girogia Meloni in occasione del Giubileo dei giovani a Roma. "Camminando per Roma si incrociano bandiere di ogni nazione, ragazzi riuniti in preghiera, che cantano, scherzano tra loro, che festeggiano quando incrociano altri ragazzi che sventolano la stessa bandiera o parlano la stessa lingua. Insomma, una festa straordinaria di fede, di gioia, di speranza che ci riempie il cuore e ci emoziona nel profondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

