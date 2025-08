"La politica migratoria del Governo non è subdola". Perché "subdolo, vocabolario alla mano, è chi maschera con altre apparenze intenti non lodevoli. Noi non mascheriamo l'intento di combattere le organizzazioni criminali o di far rispettare le leggi dello Stato italiano, obiettivi che consideriamo lodevoli". Lo dice il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando al Corriere della Sera e rispondendo alle affermazioni dell'arcivescovo Gian Carlo Perego, presidente della Commissione episcopale per le migrazioni e della fondazione Migrantes. L'esponente della Cei aveva commentato la sentenza della Corte Ue sulla definizione dei Paesi sicuri, una battuta d'arresto per il modello Albania del governo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni replica ai vescovi: "Subdoli sono altri comportamenti". l'affondo sui migranti