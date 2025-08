Meloni è davvero brava e governa bene Ruini benedice la premier e il suo richiamo alle radici cristiane

"Meloni davvero brava". Ci sono poi parole di lode per la premier Giorgia Meloni nell'intervista a tutta pagina sulla Stampa al cardinale Camillo Ruini, presidente della Cei e vicario di Roma,. Un colloquio che farĂ passare una brutta giornata alla sinistra e alle opposizioni giĂ afflitte da problemi interni. Si parte dal Medio Oriene, di Gaza, di Papa Leone XIV. Poi si passa alla poltici interna. Cita il presidente del Consiglio in vari passaggi: Ruini: "Meloni si è circondata di collaboratori di valore". "E poi in Italia noi abbiamo Giorgia Meloni che è davvero molto brava. E che ha saputo circondarsi di collaboratori di riconosciuto valore come il sottosegretario a Palazzo Chigi Alfredo Mantovano, giurista cattolico di indubbio spessore.

Il cardinale Ruini: «La discesa in campo di Pier Silvio Berlusconi? Non la vedo, non ha il talento del padre

