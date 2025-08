Medvedev lo provoca Trump schiera 2 sottomarini nucleari

Il presidente degli Stati Uniti ha definito l'ex presidente russo "un fallito" L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Medvedev lo provoca, Trump schiera 2 sottomarini nucleari

In questa notizia si parla di: medvedev - provoca - trump - schiera

"Se reagisce così abbiamo ragione". Medvedev provoca Trump - "Se alcune parole dell'ex presidente russo provocano una reazione così nervosa in un presidente degli Stati Uniti così temibile, significa che la Russia ha ragione su tutto e continuerà a seguire la sua strada".

Donald Trump ha annunciato di aver ordinato "il posizionamento di due sottomarini nucleari nelle aree appropriate" in seguito ai commenti "provocatori" dell'ex presidente russo Dmitry Medvedev Vai su Facebook

Medvedev lo provoca, Trump schiera 2 sottomarini nucleari; Durissimo scontro tra Trump e Zelensky, che va via. Il leader Usa: Torni quando è pronto per pace - Trump: voglio il cessate il fuoco in Ucraina; Ucraina Medved provoca Trump risponde | Schiero due sottomarini nucleari in regioni appropriate.

Trump risponde a Medvedev e schiera due sottomarini nucleari: “Le parole possono portare a conseguenze” - Tensione tra Usa e Russia, Trump schiera due sottomarini nucleari dopo le parole di Medvedev e invita a porre fine al conflitto ... Scrive virgilio.it

Trump schiera due sottomarini nucleari dopo “provocazioni” Medvedev - WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Sulla base delle dichiarazioni altamente provocatorie dell’ex Presidente russo Dmitry ... Secondo iltempo.it