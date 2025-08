Medico non mette il codice Malata oncologica paga la visita per cui era esente

Follonica, 2 agosto 2025 – Ha pagato due volte un esame nonostante avesse diritto all’esenzione. E’ assurda la storia che ha visto protagonista, suo malgrado, una cittadina follonichese che è stata costretta a pagare un esame del sangue prescritto dal proprio medico di famiglia. Un esame necessario per il follow up oncologico. Un controllo periodico di routine, dopo una lunga storia clinica, che sarebbe dovuto rientrare nei protocolli di esenzione (codice 048) previsti per i pazienti oncologici. “Nonostante la prescrizione del mio medico – racconta la donna – mi sono vista addebitare l’importo perchĂ© proprio il mio dottore non ha inserito, per la seconda volta, il codice corretto di esenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Medico non mette il codice. Malata oncologica paga la visita per cui era esente

