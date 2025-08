Medico arrestato per pedopornografia da 12 anni abusava di minori online | un prete era un suo complice

Un medico di 40 anni di Torino è stato arrestato perché sul suo pc custodiva diversi file di materiale pedopornografico: aveva diverse chat con minorenni con i quali intratteneva rapporti ed incontri. Tutto andava avanti da 12 anni. Il medico conosceva anche il sacerdote della provincia di Brescia, arrestato con la stessa accusa a maggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Medico 40enne arrestato per pedopornografia: gli incontri e i rapporti con i minori, lo sport con gli adolescenti e il "reclutamento" - Un medico 40enne di Torino è stato arrestato dalla Polizia di Stato, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Torino, con l'accusa di produzione di ... Si legge su msn.com

