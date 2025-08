Medicina a Benevento il sindaco Mastella tappezza la città di manifesti

Tempo di lettura: 2 minuti Un traguardo così importante, sbandierato in più occasioni, che meritava di essere impresso e sparso per la città. Apparsi in città dei manifesti a firma del sindaco Mastella dedicati al raggiungimento dell’obiettivo prefissato: studiare medicina nel capoluogo sannita. “ Studiare medicina a Benevento! Ora si può – così inizia il manifesto. Si sono chiuse per quest’anno, le iscrizioni al corso di laurea in Medicina e Chirurgia ad indirizzo tecnologico presso l’Unisannio. E’ uno straordinario risultato! Un ulteriore tassello di una città che cresce ed esplora, senza paura, nuove strade. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

