Medici stranieri con titolo non riconosciuto al lavoro negli ospedali del Veneto? Gli Ordini esprimono forte preoccupazione

Non solo il mondo sindacale dei medici e dirigenti sanitari, anche la Federazione regionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri del Veneto ha espresso rilevanti perplessità in merito alla decisione della giunta guidata da Luca Zaia di assumere medici stranieri con titolo non. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: medici - stranieri - titolo - veneto

Medici stranieri con titolo non riconosciuto in Italia assunti in Veneto – https://is.gd/FzNdBc – Vai su X

La Medicina Generale potrebbe diventare specializzazione universitaria. La proposta parte dal Veneto con un provvedimento proposto dal Partito Democratico e votato all'unanimità in Consiglio regionale. Alla presentazione anche il vicepresidente dell'O Vai su Facebook

Medici stranieri con titolo non riconosciuto al lavoro negli ospedali del Veneto? Gli Ordini esprimono «forte preoccupazione»; Medici stranieri senza titoli? Scoppia la protesta degli ordini in Veneto; Medici stranieri senza titoli riconosciuti: la preoccupazione della FROMCeO.

Medici stranieri con titolo non riconosciuto al lavoro negli ospedali del Veneto? Gli Ordini esprimono «forte preoccupazione» - «Non vorremmo mai che la cura fosse peggiore della malattia», affermano dalla Federazione degli Ordini dei medici del Veneto ... Segnala veronasera.it

Medici senza titolo di studio riconosciuto assunti in Veneto: il no di Forza Italia, Pd, Ordine e sindacato - L’avviso di Azienda Zero deve ancora essere pubblicato, ma l’annuncio dell’assessore Manuela Lanzarin scatena già la polemica. Secondo informazione.it