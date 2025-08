Media ucraini massiccio attacco a Russia raffineria in fiamme

Un massiccio attacco con droni sarebbe avvenuto nella notte per mano ucraina su territorio russo. Non ci sarebbero vittime ma sarebbe in corso un violento incendio in una raffineria, ed esplosioni sono state udite anche vicino a un aeroporto militare. Lo riferisce Ukrainska Pravda citando canali Telegram russi. Sui social media sono comparsi video di un vasto incendio, probabilmente nella raffineria di Novokuybyshevsk, nella regione di Samara. I droni hanno probabilmente colpito anche la Jsc "Production Association "Elektropribor" nella città di Penza. Questa azienda è direttamente collegata al settore della difesa russo ed è specializzata nella produzione di elementi di controllo per sistemi missilistici e sistemi di comunicazione russi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media ucraini, massiccio attacco a Russia, raffineria in fiamme

