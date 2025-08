medea falcioni vince il mondiale under 19

E’ di Ancona, ha soli 14 anni ed è già sul tetto del mondo. Medea Falcioni, giovane velista azzurra, è la campionessa del mondo under 19 della tavola a vela olimpica IQ Foil. La competizione si è svolta in Francia, sull’impegnativo campo di Grest. Iniziato il 24 luglio si è concluso giovedì. Medea, impegno e grinta da vendere, è in forza alla storica Sef Stamura di Ancona ed è anche ambasciatrice del parco del Conero. Un titolo prestigioso quello che ha conseguito, frutto di una preparazione che non la separa dalla tavola nemmeno un giorno. In calendario per lei ci saranno altre regate da affrontare ma per ora si gusta il podio più ambito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

