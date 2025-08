Maxi sequestro di droga dopo l' abbandono del cane al parco | denunciata una coppia

Un pitbull abbandonato e legato all'albero, un ingente quantitativo di hashish, una catenina. Così è partita l'articolata indagine della polizia locale che ha portato all'identificazione e alla denuncia di una coppia per il reato di spaccio. L'operazione, avviata il 20 giugno, si è conclusa nei. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: coppia - maxi - sequestro - droga

Il maxi veliero Koru di Bezos non ormeggerà in laguna. La coppia di sposi potrebbe usare dei taxi limousine - Per motivi di ordine pubblico, oltre alla paura per i venti di guerra che soffiano dall’Oriente, la festa che era in programma per sabato 28 alla Misericordia, si terrà all’Arsenale, un luogo più facilmente controllabile

Clara con la maxi scollatura, Fedez in total black: l’elegante look di coppia per Scelte Stupide - Outfit di coppia elegantissimo per Fedez e Clara nel video di "Scelte Stupide": la cantante ha condiviso delle immagini del backstage.

Il maxi veliero Koru di Bezos non ormeggerà in laguna. La coppia di sposi potrebbe usare dei taxi limousine. Si attendono tra gli altri Ivanka Trump e e Bill Gate - Per motivi di ordine pubblico, oltre alla paura per i venti di guerra che soffiano dall’Oriente, la festa che era in programma per sabato 28 alla Misericordia, si terrà all’Arsenale, un luogo più facilmente controllabile

Droga nascosta tra le zucche, maxi sequestro ai narcos di Marano e Napoli https://nap.li/v4yG Vai su Facebook

Maxi sequestro di droga dopo l'abbandono del cane al parco: denunciata una coppia; Maxi sequestro di droga e due arresti: coppia trovata con 70 kg di hashish; In barca con 150 chili di marijuana, nei guai coppia di sudamericani.

Maxi sequestro di stupefacente al Parco Urbano: le indagini della Polizia locale incastrano una coppia - in seguito alle segnalazioni di alcuni passanti per abbandono di animali - Da cronacacomune.it

Camorra a Napoli, traffico di droga: maxi sequestro da 5 tonnellate e 12 arresti - La Squadra Mobile di Napoli e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, al termine di indagini coordinate dalla Procura di Napoli, hanno eseguito una ordinanza ... Riporta msn.com