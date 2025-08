Maturità il parere di una docente | Così è una farsa Le Università non credono più al voto meglio abolire l’esame finale si risparmierebbero 200 milioni di euro INTERVISTA

La maturità finisce nuovamente sotto i riflettori. Stavolta a parlare è Cristina Agazzi, docente di matematica e fisica con oltre 36 anni di esperienza nelle aule di istituti scolastici superiori, che non usa mezzi termini: l'attuale sistema è una "farsa" che andrebbe completamente ripensato, se non abolito.

Maturità 2025, la lettera di una docente prossima alla pensione: “La scuola è vecchia, nozionistica, ripetitiva. Si leggono sempre gli stessi libri, si fa lezione dettando appunti o leggendo a turno” - Una professoressa con 35 anni di esperienza ha preso una posizione netta a favore degli studenti che hanno rifiutato l'orale di Maturità.

Notte di lacrime e preghiere. Venditti così cantava l’esame di Stato, quello che il ministro Valditara dal prossimo anno vuole tornare a chiamare Esame di Maturità. All’alba di un nuovo — ennesimo — giro di riforme, il dibattito di quest’ultima settimana ha reso Vai su Facebook

