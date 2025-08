Massimo Martire sarà premiato al Longevity Day Italia per il suo impegno nel raccontare la realtà degli anziani

Sarà il giornalista Massimo Martire, volto noto di Canale Italia, a ricevere il prestigioso riconoscimento del Longevity Day Italia 2025 per il suo impegno costante e appassionato nel raccontare il mondo degli anziani con sensibilità, rigore e spirito di servizio. L’appuntamento è fissato per il 1° ottobre a Rende, in provincia di Cosenza, con collegamenti in diretta dalle sedi di Cenadi (CZ), Palermo, Acireale, Castellaneta, Salerno e Roma. L’evento si inserisce nel Longevity World, la cornice internazionale promossa dall’ ONU per la Giornata Mondiale dell’Anziano, celebrata ogni anno il 1° ottobre, ormai da oltre trent’anni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

