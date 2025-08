Mary di Danimarca trendy e chic con l’abito a pois la Principessa osa

Mary di Danimarca è diventata Regina da poco tempo ma, in ogni sua apparizione pubblica, dimostra quanto sia perfetta per quest'importantissimo ruolo istituzionale, grazie al suo innato charme e al gusto nello scegliere dei look sempre raffinati e adatti al contesto. Così è stato anche di recente quando la Famiglia Reale Danese ha partecipato al cambio della guardia del GrÃ¥sten Palace, la loro residenza estiva. Anche in quest'occasione pubblica, Mary di Danimarca è apparsa più bella che mai con un look elegante ma che seguiva anche le ultime tendenze di stagione. Accanto a lei la Principessa Isabella, invece, ha deciso d'osare, lasciandosi andare anche a un piccolo scivolone di stile.

