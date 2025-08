ABBONATI A DAYITALIANEWS Uno dei feriti è in condizioni critiche. Lo scontro avvenuto all’alba di oggi, 2 agosto, in una zona priva di illuminazione. Sette giovani sono rimasti feriti, uno dei quali in gravi condizioni con prognosi riservata, a seguito di un violento incidente stradale verificatosi nelle prime ore del mattino a Marsala, in provincia di Trapani. La dinamica dello scontro. Secondo le prime ricostruzioni, due auto dirette verso il centro cittadino a velocitĂ sostenuta si sono scontrate con una terza vettura su cui viaggiavano alcune ragazze di ritorno a casa. L’incidente è avvenuto in via Trapani, nei pressi dell’ Istituto Agrario-Alberghiero “Abele Damiani”, in un tratto privo di illuminazione pubblica, dettaglio che potrebbe aver contribuito alla gravitĂ dell’impatto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Marsala, terribile incidente: coinvolte tre auto, sette giovani feriti, uno è in gravi condizioni