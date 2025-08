"Secondo me la partita sui dazi è persa, anche se è ancora aperta. Il nostro interlocutore storico, gli Stati Uniti, a differenza di tutte le altre negoziazioni, ha affrontato questa prova con baldanza e con il desiderio di essere temuto. Per questo modo dilettantesco di fare politica lo abbiamo un po' deriso per sei mesi . e poi abbiamo chinato il capo. Questo avrà conseguenze molto negative per l'Europa, e non sono sicuro che nel medio-lungo termine ne abbia di positive per gli Stati Uniti. Ma l'Europa ha malamente perso questa sfida, validando il metodo bullistico del presidente Trump nel gestire le relazioni internazionali". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mario Monti scarica Ursula von der Leyen: "Il campo da golf la sua Canossa"