Dicono che si torni, sempre, dove si è stati bene. E la Marina di Torre del Lago si scopre un luogo accogliente per la tartaruga Caretta Caretta, che è tornata in queste notti a nidificare su quel lembo di spiaggia. Tra le sdraio del “Mama Beach“, ad appena ottanta da metri dal nido scoperto solo un paio di settimane fa sulle rive del “Torre Beach“, è stato infatti rinvenuto un nuovo, fecondo, scavo. Potrebbe essere il dono della stessa “Mamma Uga“, come l’hanno battezzata ormai i bambini che frequentano quei lidi, dato che dopo la prima deposizione le tartarughe marine possono tornare nei 15 giorni successivi per una seconda nidificazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marina, una spiaggia "tartafriendly". Mamma Uga torna a deporre le uova

