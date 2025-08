Marigliano in lutto Francesco si tuffa in acqua e non riemerge | il corpo recuperato dopo 2 giorni

È stato ritrovato senza vita il corpo di Francesco Monda, il turista campano di 78 anni scomparso il 30 luglio scorso nelle acque del Capo di Leuca. L’uomo, residente a Marigliano, in provincia di Napoli, era in vacanza a Torre Pali e si era tuffato per un bagno, ma le forti correnti lo avevano trascinato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Marigliano in lutto, Francesco si tuffa in acqua e non riemerge: il corpo recuperato dopo 2 giorni

In questa notizia si parla di: marigliano - francesco - corpo - lutto

Marigliano in lutto, Francesco si tuffa in acqua e non riemerge: il corpo recuperato dopo 2 giorni; Tragedia in mare nel Salento: ritrovato senza vita Francesco Monda, residente di Marigliano; Lutto a Calvizzano per Francesco Valentino, il 51enne trovato senza vita nel lago Lucrino.

Marigliano, ritrovato il corpo di Francesco Monda disperso in mare da due giorni - È stato ritrovato nel primo pomeriggio il corpo senza vita di Francesco Monda, 78enne originario di Marigliano, disperso in mare da martedì. Riporta marigliano.net

Recuperato corpo anziano turista di Marigliano disperso in mare nel Salento - E' stato trovato morto il turista campano di 78 anni disperso nelle acque del Capo di Leuca, tra Pescoluse e Torre Vado dal 30 luglio scorso. Si legge su msn.com