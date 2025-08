Maria Teresa la gastronoma che ha assaggiato gelati in tutta Italia e ha aperto il suo laboratorio ad Ancona

ANCONA - Tutto comincia con un reportage universitario: per un esame in giornalismo gastronomico, Maria Teresa Di Fraia visita da sola quasi cento gelaterie in tutta Italia, dai grandi nomi alle realtĂ piĂą remote. Il gelato, da piacere personale come consumatrice, diventa oggetto di studio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

