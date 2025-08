Margot Robbie protagonista e produttrice del remake di Tim Burton di un cult sci-fi

l’attesa per il remake di “attack of the fifty foot woman” diretto da tim burton. Il mondo del cinema è in fermento per l’annuncio di un nuovo progetto che vede coinvolto il celebre regista Tim Burton. Si tratta di una rilettura moderna del classico cult della fantascienza, “Attack of the Fifty Foot Woman”. La protagonista principale potrebbe essere interpretata da Margot Robbie, la cui presenza è attualmente in fase di negoziazione. Questo articolo fornisce dettagli aggiornati su questa produzione e sulle personalitĂ coinvolte. lo stato attuale delle trattative e i dettagli principali. situazione contrattuale e ruolo di margot robbie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Margot Robbie protagonista e produttrice del remake di Tim Burton di un cult sci-fi

Niente festival per uno dei film piĂą attesi della stagione (e non solo), che debutterĂ nei cinema italiani il prossimo 25 settembre. Ecco un nuovo trailer di Una battaglia dopo l'altra, il nuovo film di #PaulThomasAnderson con protagonista #LeonardoDiCaprio. Vai su Facebook

