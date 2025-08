Marco Lodola interpreta Boccaccio | Celebra l’eredità culturale italiana

Si chiama " Lodola et Boccaccio 25 " la mostra che vedrà l’artista Marco Lodola, esponente del Nuovo Futurismo, interpretare Giovanni Boccaccio e le novelle del Decameron. E’il progetto promosso dall’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, con il sostegno della Banca Cambiano 1884 S.p.A, Formitalia Group Srl, Mirabili Arte e Villa Bibbiani (insieme ai curatori Francesca Pinochi e Bruno Baglivo) che troverà attuazione a Casa Boccaccio a Certaldo Alto. Un’esposizione permanente che sarà inaugurata il 4 ottobre, alla presenza dell’artista. Il percorso espositivo nasce in occasione delle celebrazioni per i 650 anni dalla morte del grande autore del ‘300, padre della lingua e della letteratura italiana insieme a Dante e Petrarca, e si affianca al logo delle celebrazioni per l’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio realizzato dallo stesso Lodola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marco Lodola interpreta Boccaccio: "Celebra l’eredità culturale italiana"

