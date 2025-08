Se ne sta rannicchiato in una poltroncina di stoffa rossa, dentro un cinemino di Bordeaux. La tensione muscolare è pari soltanto a quella che ha sperimentato in ritiro con i Girondins, oppure col Brasile. D'altronde Marcio Santos pensa di non aver mai visto una creatura più bella su uno schermo. Il film è Basic Instinct e la scena è quella che succhia il fiato a chiunque: Sharon Stone che accavalla e scavalla, ricorrendo all'arma letale della seduzione. Quando esce dalla sala, Santos è frastornato. Quanto vorrebbe incontrarla anche nella vita reale. Quanto gli piacerebbe giocarsi le sue chances a cena con la diva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Marcio Santos, Sharon Stone e la clausola più folle della Serie A