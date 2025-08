Marcato il primo esemplare di Aquila Reale sui Nebrodi un Gps lo seguirà ogni giorno

Traguardo storico per la tutela della fauna selvatica in Sicilia: per la prima volta un pullo di Aquila Reale è stato marcato in un nido naturale situato all'interno del Parco dei Nebrodi.L'intervento è stato effettuato da Ispra, lo scorso 15 luglio, nell'ambito del progetto europeo Life Abilas. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: marcato - aquila - reale - nebrodi

Marcato il primo esemplare di Aquila Reale sui Nebrodi, un Gps lo seguirà ogni giorno https://ift.tt/4Qa9R0K https://ift.tt/hfmPasS Vai su X

Marcato il primo pullo di Aquila Reale in Sicilia Il 15 luglio 2025 si è raggiunto un traguardo storico per la tutela della fauna selvatica in Sicilia. Per la prima volta un pullo di Aquila Reale è stato marcato in un nido naturale situato all’interno del Parco dei Nebro Vai su Facebook

Marcato il primo esemplare di Aquila Reale sui Nebrodi, un Gps lo seguirà ogni giorno; Marcato il primo esemplare di Aquila Reale sui Nebrodi: un Gps lo seguirà ogni giorno; Parco dei Nebrodi, marcato un pullo di Aquila Reale: è il primo in Sicilia.

Primo pullo di aquila reale marcato in Sicilia - Traguardo storico per la tutela della fauna selvatica in Sicilia: per la prima volta un pullo di Aquila Reale è stato marcato in un nido naturale situato all'interno del Parco dei Nebrodi. Come scrive ansa.it

Parco dei Nebrodi, marcato un pullo di Aquila Reale: è il primo in Sicilia - L'intervento è stato effettuato dall'Ispra con l'obiettivo di raccogliere dati per migliorare le strategie di conservazione ... Segnala tempostretto.it