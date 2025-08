Siamo alla follia. Un manifesto mortuario, con la foto di Matteo Salvini che riceve il premio Italia-Israele, e che denuncia la morte dell'“empatia umana”, dopo il premio assegnato al vicepremier il 22 luglio scorso in una sala di Montecitorio, è stato affisso a Oggiono, paese in provincia di Lecco. A denunciarlo è Alessandro Bertoldi, direttore esecutivo dell'Istituto Milton Friedman, uno degli enti che ha promosso il premio, alla prima edizione. Il riconoscimento, e soprattutto la location scelta per la premiazione, hanno suscitato le consuete proteste di Pd, M5s e Avs in Aula e dell'intergruppo sulla Palestina che poi aveva scritto una lettera di protesta al presidente della Camera, Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manifesto funebre con Salvini, l'ultima macabra intimidazione ProPal