Reijnders che parla palermitano? Abbiamo visto anche questo! Il Manchester City giocherĂ un’amichevole affascinante in Sicilia, contro il Palermo, il 9 agosto. Per lanciare il match la societĂ inglese ha realizzato un video con protagonisti AkĂ© e Reijnders, in cui l’ex Milan carica i tifosi utilizzando un’espressione tipica del dialetto siciliano: “Amunì”, che significa “andiamo”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Manchester City-Palermo: Reijnders parla in dialetto siciliano