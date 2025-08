Manca un palazzetto dello sport Un bel servizio per la comunità

Si tratta del Comune più popoloso della Valdichiana e che è anche molto importante per quanto riguarda la vita sportiva, con campi da calcio in ogni paese, una pista di atletica, che è l’unica presente nell’area (a Torrita, da anni, infatti, non c’è più), tre circoli di tennis, una piscina ed altro ancora, senza dimenticare le tante realtà sportive presenti e fondamentali per la vita sociale di una comunità. Ma a Montepulciano c’è chi dice che manca ancora qualcosa ed è un palazzetto dello sport, struttura che potrebbe far progredire alcune discipline e magari farne nascere delle nuove e, perché no, essere utile anche per le scuole del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

