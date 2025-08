Mamma e figlia in carcere con droga ma cane Airon le blocca

Tempo di lettura: < 1 minuto La mamma e la figlia incinta hanno provato ad introdurre 300 grammi di hashish nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dove avevano un colloquio con un detenuto Ma a scoprirle all’ingresso dell’istituto penitenziario il fiuto del cane antidroga Airon del distaccamento di Avellino, che ha permesso agli agenti di trovare la droga e arrestare le due donne. La madre è finita in carcere, la figlia incinta ai domiciliari. Sulla vicenda intervengono i sindacalisti della polizia penitenziaria Ciro Auricchio e Giuseppe Moretti, rispettivamente segretario regionale e presidente nazionale dell’Uspp, che fanno i “ complimenti sia al gruppo cinofili del distaccamento di Avellino sia al quadro permanente del carcere sammaritano per la brillante operazione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mamma e figlia in carcere con droga ma cane Airon le blocca

In questa notizia si parla di: mamma - figlia - carcere - droga

Mamma trovata morta in casa, poi la triste scoperta sulla figlia di 6 anni - Martedì scorso, i soccorritori si sono trovati di fronte a una scena straziante: una madre ucraina, fuggita dalla guerra in cerca di pace in Italia, è stata trovata morta sul pavimento di casa, accanto alla sua figlia di sei anni.

Si finge fattorino, entra in casa e tenta di violentare mamma e figlia: arrestato grazie al gps del cellulare rubato - Sabato mattina un 50enne è stato arrestato con l'accusa di tentata violenza sessuale e rapina dopo che è entrato in una casa fingendosi fattorino e ha aggredito una 57enne e la figlia 22enne.

Ma chi è la “misteriosa” moglie di Gabry Ponte e mamma della figlia Alice? - Gabry Ponte, 50 anni e aveva dovuto affrontare, qualche anno fa, una difficile operazione  al cuore.

Alessandro fatto a pezzi e nascosto in un bidone, la vicina di casa: «Era diventato papà da poco, vedevo sua mamma in giro con la carrozzina» VIDEO Vai su Facebook

Mamma e figlia in carcere con droga ma cane Airon le blocca; Madre e figlia in casa con quasi 13 chili di droga, un arresto a Japigia; Panetti di 15 chili di cocaina nascosti tra caffè e peperoncino, arrestati mamma e figlio.

Mamma e figlia in carcere con droga ma cane Airon le blocca - La mamma e la figlia incinta hanno provato ad introdurre 300 grammi di hashish nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dove avevano un colloquio con un detenuto Ma a scoprirle all'ingresso ... Lo riporta ansa.it

Nel carcere di Velletri la droga arriva tra le fettine di carne: mamma-pusher finisce ai domiciliari - Ha provato ad introdurre in carcere diverse dosi di cocaina per il figlio detenuto nel carcere di Velletri, ma la donna di Nettuno è stata scoperta da un’agente di Polizia penitenziaria addetta al con ... Da msn.com