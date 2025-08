Maltempo scatta l’allerta in sette regioni | temporali e vento forte

Un'ondata di maltempo sta investendo l'Italia a partire da oggi, sabato 2 agosto, con effetti particolarmente intensi nelle regioni settentrionali. A causarla è una perturbazione atlantica che porterĂ piogge, temporali e raffiche di vento su buona parte del Nord e alcune zone del Centro. Secondo la Protezione Civile, è stata diramata un' allerta gialla in sette regioni: Liguria, Friuli Venezia Giulia e ampie aree di Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto. Si tratta di un bollettino che include anche il rischio idrogeologico e idraulico, soprattutto in Toscana, dove i rovesci sono attesi dalla costa settentrionale e si estenderanno gradualmente alle zone interne.

