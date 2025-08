Maltempo oggi allerta gialla in 7 regioni | temporali e forti raffiche di vento

(Adnkronos) – Torna il maltempo sull'Italia in particolare nelle regioni del Nord. Oggi, sabato 2 agosto, sono attesi temporali per una perturbazione di origine atlantica in arrivo. Sono previsti temporali e forti raffiche di vento, dapprima su Lombardia e Veneto, in estensione a gran parte del Nord, con fenomeni localmente intensi. La Protezione Civile ha valutato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

