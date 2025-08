Maltempo Meratese allagato | chiusa la Statale Briantea a Bulciago

Merate (Lecco), 2 agosto 2025 – Alberi caduti, strade e sottopassi allagate, crolli, tombini intasati e divelti. All'altezza di Bulciago resta chiusa la Statale 42 Briantea Como – Bergamo perché trasformata in un lago. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro, e con loro i volontari della Protezione civile, per fronteggiare l'ennesima ondata di maltempo che da ieri sera e per tutta notte si è abbattuta sul Lecchese, in particolar modo sul Meratese. Gli interventi al momento sono almeno una trentina. I paesi più colpiti sono Olgiate Molgora, Calco, Santa Matia Hoè, Paderno d'Adda. Le emergenze. Il torrente Molgora è esondato in più punti a Pianezzo e alla Sbianca, tra Merate e Olgiate, rendendo impraticabile i sottopassi.

Maltempo: frana nel Cadore, investite case, chiusa la statale 51. Zaia firma lo stato d'emergenza - Un forte temporale ha provocato frane e allagamenti in tutto il Bellunese: una frana, in particolare, si è verificata nella frazione di Cancia a Borca di Cadore (dove ci furono 2 morti nel 2009).

Il video della ruota panoramica ribaltata dal vento sul lungolago di Lecco: era stata chiusa per maltempo - Le raffiche di vento che si sono abbattute sulla provincia di Lecco nel pomeriggio del 21 giugno hanno causato il ribaltamento della ruota panoramica.

Danni del maltempo anche in provincia: chiusa la passerella a lago di Abbadia - Non solo l'impressionante crollo della ruota panoramica a Lecco. Il maltempo che si è scatenato poco prima delle ore 18 di sabato 21 giugno ha provocato danni anche in altre parti della città e in diversi comuni della provincia, in particolare con il crollo di piante su strade e auto parcheggiate.

