Malpensa bloccato aereo in fase di decollo | a bordo c’è un terrorista

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Malpensa, unitamente alla Polizia di Stato di Varese, ha arrestato un ventiquattrenne francese di origine marocchina destinato all’estradizione, ricercato dalle autoritĂ transalpine in quanto, giĂ detenuto in Francia per motivi legati al terrorismo di matrice jihadista, si era sottratto all’obbligo di firma. L’avviso. Il giovane nordafricano è stato segnalato in partenza dallo scalo aereo di Malpensa, a bordo di un non meglio precisato volo. Attraverso i sistemi informatici disponibili, i poliziotti della Polizia di Frontiera Aerea di Malpensa hanno avviato immediatamente le verifiche tese ad individuare il volo su cui l’uomo si stava imbarcando e a rintracciare il soggetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Malpensa, bloccato aereo in fase di decollo: a bordo c’è un terrorista

