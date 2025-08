Malore sul pullman ragazza di 18 anni muore per un arresto cardiaco | era a Roma per il Giubileo dei giovani

Era arrivata a Roma per celebrare il Giubileo dei giovani ma purtroppo è morta per un arresto cardiaco in pullman, nella notte, mentre faceva ritorno al suo alloggio. La vittima. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Malore sul pullman, ragazza di 18 anni muore per un arresto cardiaco: era a Roma per il Giubileo dei giovani

Malore sul pullman, ragazza di 18 anni muore per un arresto cardiaco: era a Roma per il Giubileo dei giovani

