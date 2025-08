Malore mentre cerca i funghi nel bosco dell' Altopiano di Asiago muore davanti al nipote che era corso nella malga per lanciare l' sos

ASIAGO (VICENZA) - Esce per andare a cercare i funghi tra i boschi dell'Altopiano dei Sette Comuni insieme al nipote ma all'improvviso viene colto da un malore, si accascia a terra. Vista. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Malore mentre cerca i funghi nel bosco dell'Altopiano di Asiago, muore davanti al nipote che era corso nella malga per lanciare l'sos

In questa notizia si parla di: malore - funghi - altopiano - asiago

Il dramma di Aldo, ucciso da un malore improvviso mentre era in cerca di funghi - Era uscito per cercare funghi nei boschi sopra casa, come faceva spesso, ma non è più tornato. Aldo Nolli, 87enne di Vobarno, è stato trovato senza vita lunedì sera in località Le Coi.

Malore mentre cerca i funghi nel bosco dell'Altopiano di Asiago, muore davanti al nipote che era corso nella malga per lanciare l'sos; Asiago. Malore nei boschi: muore cercatore di funghi; Malore fatale nei boschi sopra Malga Galmarara, muore cercatore di funghi.

Malore mentre cerca i funghi nel bosco dell'Altopiano di Asiago, muore davanti al nipote che era corso nella malga per lanciare l'sos - Esce per andare a cercare i funghi tra i boschi dell'Altopiano dei Sette Comuni insieme al nipote ma all'improvviso viene colto da un malore, si accascia a terra. Segnala msn.com

Colpito da un malore mentre raccoglie funghi nei boschi: muore sotto gli occhi del nipote | FOTO - ASIAGO (VICENZA) – Mattinata drammatica sull’Altopiano dei Sette Comuni, dove un uomo ha perso la vita durante una passeggiata nei boschi, colto da malore mentre cercava funghi in compagnia del nipote ... Secondo nordest24.it