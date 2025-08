Male incurabile l' architetto e insegnante Luca Bet muore a 57 anni

Il mondo della scuola e dell'architettura piangono in queste ore la scomparsa prematura di Luca Bet, architetto e insegnante mancato all'affetto dei suoi cari a 57 anni.Originario di Vittorio Veneto ma residente a Fontanelle, Bet insegnava all'istituto "Sansovino-Obici" di Oderzo. Fatale un. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

