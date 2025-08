Maddaloni | Il mio oro per gli ultimi di Napoli Dimostrai che a Scampia c' è anche brava gente

Il campione olimpico di judo dei Giochi di Sydney 2000: "Il tatami è stato un veicolo e la medaglia uno spot. Dal vocabolario cancellerei la parola sconfitta, non ho avversari ma colleghi pronti a superarmi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Maddaloni: "Il mio oro per gli ultimi di Napoli. Dimostrai che a Scampia c'è anche brava gente"

