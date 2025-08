Ma è il Giubileo dei Giovani o una Cristoteca?.

"Hey hey baby (hu ha), I wanna know if you'll be my girl". Un tormentone del 2016 che l'altra sera arrivava forte e chiaro da fuori ed entrava potente in salotto. A cantarlo un centinaio di ragazzi, ospiti della parrocchia vicino casa, a Roma per il Giubileo dei giovani. La stessa scena - con. 🔗 Leggi su Today.it