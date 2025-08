Ma che fa Medvedev? Liscia la palla e reagisce così

Al Masters 1000 di Toronto Medvedev regala spettacolo (e siparietti divertenti), ma poi cede a Popyrin 5-7 6-4 6-4 abbandonando il campo senza nemmeno raccogliere borsone e racchette. Durante il match, l'ex numero ha anche deciso di "lisciare" volutamente una pallina, lasciandola cadere con nonchalance oltre la linea di fondo. Un gesto ironico e teatrale in pieno stile Medvedev. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ma che fa Medvedev? Liscia la palla e reagisce così

In questa notizia si parla di: medvedev - liscia - palla - reagisce

Medvedev ne combina un'altra: liscia la pallina e reagisce così - Daniil Medvedev in campo non si smentisce mai. Il russo è reduce da un periodo molto negativo, ma al tempo stesso non smette di regalare spettacolo.

ATP Toronto, ma che fa Medvedev? Liscia la palla e reagisce così. VIDEO #SkySport #SkyTennis Vai su X

Ma che fa Medvedev? Liscia la palla e reagisce così: l'ironia del russo in campo; Atp Toronto, ma che fa Medvedev? Liscia la palla e reagisce così. VIDEO; MotoGP, gli highlights della gara di Brno.

Ma che fa Medvedev? Liscia la palla e reagisce così - Non è serata per Medvedev che nel match di terzo turno contro Popyrin dà spettacolo, anche se il risultato finale non gli porta onore. video.corriere.it scrive

Atp Toronto, ma che fa Medvedev? Liscia la palla e reagisce così. VIDEO - Il russo sta attraversando un momento decisamente complicato, ma il suo talento per lo spettacolo resta intatto. Lo riporta sport.sky.it