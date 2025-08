Luton 1-0 Wimbledon-Rapporto risultato e obiettivi mentre Hatters Kick-Off Nuova campagna EFL con Win

2025-08-01 23:04:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Luton ha superato Wimbledon 1-0 a Kenilworth Road per dare il via alla stagione 2025-26 in League One e in tutta l’Inghilterra. È stata una gara stretta e attribuita stabilita da un goal in ritardo di Ryan Johnson, risparmiando arrossamenti della squadra di casa dopo una serata frustrante di fronte al goal. La metà di apertura era Cagey, con nessuna delle due parti che riusciva a far valere il dominio. Luton ha goduto della maggior parte del possesso, ma ha lottato per penetrare in un backline di Wimbledon ben trainato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: luton - wimbledon - rapporto - risultato

Pronostico Luton-Wimbledon: fattore campo e statistiche a senso unico - Pronostico Luton-Wimbledon, inizia con l’anticipo del venerdì il campionato di League One: fattore campo e statistiche a senso unico La nuova stagione della League One inizia venerdì sera al Kenilworth Road, dove il Luton, una delle favorite per la vittoria della League One, cerca di mandare subito un segnale alle avversarie contro il Wimbledon, tra i principali candidati alla retrocessione.

Pronostico Luton-Wimbledon: fattore campo e statistiche a senso unico - Wimbledon, inizia con l'anticipo del venerdì il campionato di League One: fattore campo e statistiche a senso unico ... Si legge su ilveggente.it

Wimbledon, Sinner domina Djokovic e vola in finale con Alcaraz. «È ... - «È fantastico aver raggiunto questo risultato» Jannik vince con il serbo, non al meglio della sua forma, in meno di due ore: è ... Da ilsole24ore.com