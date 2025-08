L’uomo di FdI stanzia 100mila euro di soldi pubblici per 2mila copie di un libro sulle Marche E Santanché lo promuove in campagna elettorale

Novantaquattromila euro per stampare appena 2mila copie di un libro. Ma non solo: un partito – Fratelli d’Italia – che usa lo stesso libro, finanziato con soldi pubblici, per fare campagna elettorale nelle Marche. È la storia che sta dietro I cammini della rinascita, il volume sul turismo sostenibile nelle aree colpite dal sisma – tra Abruzzo, Lazio, Umbria e, appunto, Marche – nel 2016. Lo scopo del testo, naturalmente, sarebbe nobile. Se non fosse che il commissario straordinario al terremoto, Guido Castelli, senatore di FdI e nominato da Giorgia Meloni nel ruolo di ufficiale del governo, ha firmato due decreti con cui stanzia la considerevole cifra di quasi centomila euro per realizzare il libro; e se non fosse che il suo partito, con la ministra Daniela Santanchè in testa, se ne sta servendo per tirare la lunga volata per le Regionali al presidente uscente Francesco Acquaroli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

