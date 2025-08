L’Union che salva il Brescia Così riporteremo l’identità di una volta Parlano Diana e Pasini

Quaranta giorni di limbo, in cui il passato non era più e il presente ancora non era. Poi il calcio a Brescia ha ritrovato una casa, “una società solida alle spalle e un imprendito. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’Union che salva il Brescia. “Così riporteremo l’identità di una volta”. Parlano Diana e Pasini

In questa notizia si parla di: brescia - union - salva - così

Nasce l’Union Brescia: sostituirà la Feralpisalò in Serie C. Tutto su staff e rosa e cosa cambia rispetto al Brescia di Cellino - 2025-07-17 18:28:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Federico Targetti 17 lug 2025, 20:28 Ultimi aggiornamenti: 17 lug 2025, 20:28 E’ stato presentato oggi il progetto del nuovo marchio che riporta in vita il calcio nella città lombarda Un nuovo inizio nella storia del Brescia: la società lombarda, che si è vista retrocedere in Serie C d’ufficio a causa del mancato pagamento degli stipendi arretrati e di debiti fiscali, non è riuscita ad iscriversi al prossimo campionato di terza divisione italiana, e dunque è scomparsa dal nostro panorama calcistico.

Presentato l’Union Brescia: casacca azzurra, simbolo la Leonessa. Pasini: “La squadra in serie B in 3 anni” - "L' Union Brescia non è e non deve essere la squadra di Pasini. È la squadra dei bresciani, una realtà che non deve essere rivolta solo ai 90' della partita.

L’Union Brescia per tornare in alto. Patron Pasini: "Non è un mio progetto. In 3 anni dobbiamo riconquistare la B. I tifosi sono interlocutori importanti» - Ieri pomeriggio nella splendida cornice del Palazzo della Loggia è nata l’Union Brescia, e probabilmente è rinato anche il calcio nel capoluogo lombardo.

L’Union che salva il Brescia. “Così riporteremo l’identità di una volta”. Parlano Diana e Pasini; Brescia, Spal e Pistoiese: la strana via per salvarsi dalla scomparsa; Il Brescia salva la B.