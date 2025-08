La presidente del Consiglio Giorgia Meloni lunedì farà tappa anche in provincia di Macerata. Prima andrà ad Ancona, per partecipare alla presentazione degli interventi del governo per lo sviluppo delle Marche, alle 10.30 all’auditorium Orfeo Tambu. Poi a mezzogiorno arriverà a Cessapalombo per l’inizio di un cantiere: saranno avviati i lavori del primo intervento di miglioramento del tracciato stradale dell’itinerario Belforte – Mozzano (Ascoli) che costituisce la " Pedemontana Sud delle Marche ". Il cantiere riguarda, in particolare, un tratto di 1,7 chilometri della SS 502 "di Cingoli" nel Comune di Cessapalombo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lunedì il blitz di Giorgia Meloni. Pedemontana Sud delle Marche, la premier attesa a Cessapalombo