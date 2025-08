L’ultimo viaggio di Celeste Pin L’addio di ’Antonio’ Buso piange | Un uomo buono figlio di Firenze

FIRENZE Come nei destini grandiosi e beffardi degli eroi c’è sempre qualcosa che alla fine ritorna. E ieri, nella caligine della Santissima Annunziata, le lacrime di Renato Buso hanno come chiuso un ciclo iniziato quella notte maledetta, il 2 maggio del 1990, quando l’arroganza bianconera schiantò la fantasia viola, dove il potere piegò il cuore, senza però spezzarlo. E quel grido di rabbia di Celeste – che ieri Firenze ha abbracciato per l’ultima volta – quella sera di 35 anni fa davanti alle telecamere di mezza Italia riecheggiava nella basilica. Sordo, silente. Ma c’era. ’La Coppa è vostra – tanto va sempre a finire così – ma in un mondo giusto è nostra’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’ultimo viaggio di Celeste Pin. L’addio di ’Antonio’, Buso piange: "Un uomo buono figlio di Firenze"

