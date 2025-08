L’ultimo episodio della terza stagione mi è sembrato un ottimo punto in cui fermarsi | And Just Like That chiude i battenti addio al sequel di Sex and the City

Il sequel dell’amatissimo “ Sex and the City” chiude i battenti alla terza stagione. Finisce così “ And Just Like That”, attualmente in onda su Sky e in streaming su Now. Ad annunciarlo in una nota, diffusa sul profilo Instagram della serie, è lo showrunner, scrittore e regista Michael Patrick King: “E proprio così. Questo racconto che fa parte dell’universo di ‘Sex And The City’ sta volgendo al termine. Mentre scrivevo l’ultimo episodio della terza stagione di ‘And Just Like That’ mi è sembrato chiaro che questo potesse essere un ottimo punto in cui fermarsi. Insieme a Sarah Jessica Parker (interprete di Carrie Bradshaw ed executive producer della serie, ndr), Casey Bloys e Sarah Aubrey (di HBO, che produce lo show, ndr), abbiamo deciso di concludere la popolare serie quest’anno con un finale in due parti e di estendere l’ordine originale della serie da 10 a 12 episodi “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “L’ultimo episodio della terza stagione, mi è sembrato un ottimo punto in cui fermarsi”: “And Just Like That” chiude i battenti, addio al sequel di “Sex and the City”

