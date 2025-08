L' ultimo delirio della sinistra | per la strage di Bologna tirano in ballo il governo

Il tentativo è fin troppo evidente, quasi sfacciato: tirare in ballo Giorgia Meloni e il governo ogni volta che si può, anche quando non c’entrano nulla. E anche quando si parla di una tragedia come la strage di Bologna, 85 vittime e 200 feriti. A quarantacinque anni dall’orrendo attentato alla stazione, per qualcuno ricordare i fatti non basta: bisogna per forza piegarli alla polemica politica. L’obiettivo? Limpido, cristallino: denigrare l'esecutivo. A costo di riscrivere la storia. Il primo violento j’accuse è stato quello del presidente dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo. Nella strage “furono coinvolti, oltre a personaggi del Msi, i servizi segreti che, in base alla recente legge-sicurezza, godrebbero di una sconcertante impunità”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

